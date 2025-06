Martín Liberman dio fuerte calificativo a Alianza en medio de la eliminación de Boca: "Equipo de…"

Boca Juniors no pudo ante Auckland City por la última fecha del grupo C del Mundial de Clubes y empató 1-1, resultado que lo dejó fuera del certamen debido al triunfo de Benfica sobre Bayern Múnich en su respectivo partido. Tras este nuevo fracaso del ‘Xeneize’, el periodista argentino Martín Liberman se pronunció.

Como era de esperarse, las diversas reacciones en Argentina no tardaron en aparecer, pues luego de la eliminación temprana de la Copa Libertadores (fase previa) a manos de Alianza Lima, esta era la última opción que tenían para coronarse campeón en la temporada; sin embargo, quedaron en el camino una vez más.

¿Qué dijo Martín Liberman tras la eliminación de Boca del Mundial de Clubes?

Fue en su programa vía YouTube en el que el controversial periodista no ocultó su molestia por este resultado del encuentro disputado en el Hard Rock Stadium. Durante su pronunciamiento no dudó en recordar a Alianza Lima meses después de ser eliminado de la Copa Libertadores.

“Por segundo año consecutivo Boca desprestigia su marca, le quita valor porque no juega copas internacionales, no juega la Copa Libertadores porque no le dio la nafta para conseguir puntos frente a equipos que juntan las monedas en el torneo local argentino”, dijo.

Martín Liberman calificó con dureza al cuadro blanquiazul, mencionando que no pudo hacer más goles en La Bombonera, al igual que en el reciente partido contra Auckland City, equipo que fue goleado 10-0 y 6-0 en las dos primeras fechas del grupo.

“Jugó con Alianza Lima que es un equipo medio nivel, medio pelo del fútbol de Sudamérica y no le pudo hacer un gol más en la cancha de Boca, va al Mundial de Clubes y no le gana al único equipo amateur que participa del certamen, al que los otros dos equipos le habían marcado 16 goles”, resaltó.