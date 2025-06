Periodista argentino, Gastón Edul, generó polémica tras apuntar a Alianza en eliminación de Boca

Una de las noticias que ha paralizado al planeta es la eliminación de Boca Juniors en el Mundial de Clubes. No solo el foco es en cuanto a su adiós al certamen FIFA, sino al no poder ante un Auckland City que tenía un perfil de cuadro semi amateur por los integrantes que conformaban este cuadro neozelandés. Ante ello, el conocido periodista argentino, Gastón Edul, no se guardó nada en redes sociales y decidió recordar a Alianza Lima para apuntar contra los 'xeneizes'.

"El empate de Boca contra Auckland está a la altura de la eliminación con Alianza Lima por el repechaje. No estuvo a la altura contra un equipo semi amateur. No solamente por haber empatado, no sacó la diferencia que en realidad hay: tiró centros. Había arrancado el Mundial de Clubes con una buena imagen pese a no haber ganado pero en el último dejó sensaciones de resignación", escribió en redes sociales.

Este hecho generó polémica inmediatamente entre los cibernautas, ya que varios tomaron postura al ver que el periodista ponía a Auckland City al nivel de Alianza Lima. "Mucho peor. Alianza Lima es un equipo muy digno en todo sentido por su historia e hinchada y logros deportivos", fue una de las respuestas más virales por parte del destacado abogado deportivo, Marcelo Bee Sellares.

Dado este contexto en la cuenta del periodista Gastón Edul, decidió responder al abogado y aclarar que no minimiza la categoría de Alianza Lima, sino que lo hizo en base a la instancia en la que Boca Juniors quedó fuera de la Copa Libertadores 2025.

"No me refiero a la categoría de Alianza Lima sino a la instancia en la que se quedó afuera (la más temprana de su historia por Libertadores)", respondió.

Polémico mensaje del periodista Gastón Edul sobre Alianza Lima generó reacción.

Alianza Lima es recordado por hazaña en la Bombonera

A inicios de temporada, Alianza Lima tenía el panorama complicado para avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Y es que el equipo de Néstor Gorosito debía enfrentarse ante el poderoso Boca Juniors en la Fase 2 del certamen Conmebol, con un choque parejo que tuvo que definirse en tanda de penales.

La Bombonera aguardaba una fiesta con la clasificación 'xeneize' a la Fase 3 de la Copa Libertadores, pero no pudieron desde la definición de penales y fueron eliminados en casa ante el conjunto peruano. Un hecho que golpeó duramente a la institución argentina y que engrandeció la historia de los blanquiazules.

Alianza Lima eliminó a Boca Juniors en la Copa Libertadores en La Bombonera. Foto: AFP.