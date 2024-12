Atlético Madrid superó por 2-0 a Barcelona y escala a la cima de LaLiga

Ésta fue la ocasión de Joao Félix en los primeros minutos del partido entre Atlético de Madrid vs Barcelona.

44' ¡Ley del ex! Luis Suárez quedó mano a mano con Ter Stegen y definió con toda su categoría para el 2-0 de Atlético de Madrid sobre Barcelona.

¡LA LEY DEL EX!

45' Pitazo en el Wanda Metropolitano para vivir el complemento del partido entre Atlético Madrid vs Barcelona.

No conforme con ello, se dio la clásica 'Ley del ex'. Luis Suárez quedó mano a mano con Ter Stegen y definió con gran calidad para el 2-0 definitivo. El uruguayo no celebró eufóricamente, ya que pidió disculpas por el gol a su anterior equipo. Sin embargo, se le captó un gesto de llamada hacia Ronald Koeman por todo lo vivido en su salida del cuadra 'catalán'.