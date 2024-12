Ancelotti: "Vamos con máxima tranquilidad y confianza al Clásico"

A un par de días de dirigir un nuevo Clásico español entre Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga Santander de España, el experimentado y multicampeón director técnico italiano Carlo Ancelotti se mostró bastante seguro de que el equipo 'Merengue' salga airoso del partido a disputarse en Camp Nou, por la décima jornada.

"Me gusta el compromiso de todos. Lo veo cada día en cada entrenamiento. El equipo está centrado. No hemos pasado momentos fantásticos, pero veo a los jugadores enchufados y con buena concentración y motivación para entrenarse cada día. Contra el Shakhtar fue nuestro mejor partido, lo hicimos muy bien y debemos seguir en esta línea", agregó el DT. de 62 años de edad.

"Son partidos especiales. En cada país hay dos partidos especiales como el Inter-Milán, Chelsea-Tottenham, Bayern-Dortmund. Es un partido especial para España y el Clásico es el más importante para todas las aficiones. No es un partido normal y mi manera de prepararlo es máxima tranquilidad y máxima concentración", apuntó Ancelotti.

"(Barcelona) Es un equipo que está volviendo en el sentido de que ha tenido muchos problemas, pero poco a poco está encontrando su identidad y está mejorando. No es importante cómo llega un equipo a este tipo de partidos si no qué tipo de partido puede sacar. No importan cómo se llega sino lo que se hace en el campo. Todos estos partidos son así", puntualizó.