Emocionado al tope: el emotivo mensaje de Dani Alves tras regresar al Barcelona

Luego de cinco largos años, Dani Alves volvió al Barcelona de la España. El lateral brasileño, a sus 38 años, vestirá nuevamente la camiseta azulgrana, a la que tanta alegrías dio, y a través de las redes sociales no pudo ocultar su emoción.

"Casi cinco años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. Vuelvo a casa de donde nunca salí y como dije antes de irme: YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE", escribió Dani Alves en su cuenta de Twitter.