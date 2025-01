Valencia vs. Barcelona: Alineaciones confirmadas para duelo por LaLiga Santander

Por el lado del cuadro 'culé', se sabe que hubo un enorme desgaste físico tras el choque ante Nápoli por la UEFA Europa League . Ante ello, Xavi Hernández ha dejado que algunos jugadores tomen reposo en este compromiso de LaLiga, para así no forzarlos a una lesión que los aleje de futuros partidos.

Dicho ello, el once de Barcelona quedó de la siguiente manera: Ter Stegen, Dest, Araujo, Sergio, Dembélé, Jordi Alba, Ferran, Frenkie de Jong, Eric, Aubameyang y Gavi .

Alineación de Barcelona para duelo ante Valencia.

Por su parte, Valencia no pretende guardar nombres y buscará hacer respetar su casa ante el complicado Barcelona. El elenco local no la pasa nada bien en LaLiga, por lo que espera dar el golpe con este once de Bordalás: Mamardashvili, Hugo, Guedes, Soler, Diakhaby, Gayá, Alderete, Hugo Duro, Foulquier, Bryan e Ilaix Moriba.