¡Sonríen en Cataluña! Barcelona goleó 4-1 a Valencia por LaLiga Santander

Este es el once de Barcelona que mandará Xavi para partido ante Valencia: Ter Stegen, Dest, Araujo, Sergio, Dembélé, Jordi Alba, Ferran, Frenkie de Jong, Eric, Aubameyang y Gavi.

Barcelona presume el regreso de Ousmane Dembélé al once titular de Barcelona.

18' Remate de Ferran Torres al arco que terminó como centro al área chica. Aubameyang no logró conectar y el esférico se terminó yendo fuera del campo. Saque de meta para Valencia.

42' El VAR determino que no hay gol de Valencia tras salir el balón del campo en una jugada previa.

79' Balón parado para Valencia que no se rinde.

84' Nueva pelota parada para Valencia que no se resigna.

Por su parte, los 'Murciélagos' no cumplen una buena temporada. Se ubican a mitad de tabla y con remotas chances de acceder a un torneo internacional para el siguiente curso.

Estos son los horarios por países para ver el Barcelona vs. Valencia:

