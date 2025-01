Zlatan Ibrahimovic y una dura confesión: "En Barcelona nunca fui feliz"

Con los conductores, Zlatan Ibrahimovic contó que: "Cuando estaba en Barcelona no era feliz y no tenía adrenalina. Adriano me llamó y me dijo: 'Esta vez vas a volver a Italia y jugar en el Milán'. Vino a mi casa y me dijo 'No me levanto hasta que aceptes'. Es un caballero, con él y con Berlusconi volví a ser feliz".

Aunque afirmó que no siempre tuvo una relación de maravilla con Galliani, presidente del club 'rossonero, "Cuando me fui (del Milan) estaba muy enojado con él. No hablé con él durante ocho meses. Le dije: 'Vende a todo el equipo, pero a Ibra no'. Me prometió que no me vendería, pero en el verano me explicó la situación y me vendieron al PSG. Yo ya no era feliz…"