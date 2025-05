¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca y dónde ver partido por LaLiga?

Real Madrid volverá a la acción este miércoles 14 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando se enfrente al Mallorca en un duelo válido por la fecha 36 de LaLiga. La 'Casa Blanca' llega golpeada tras la dura derrota en el clásico ante el Barcelona y con el objetivo de quedarse con la victoria para poder esperar un milagro que los mantenga en la pelea por el título.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mallorca?

El duelo entre Real Madrid vs. Mallorca está programado para dar inicio a las 2:30 p.m. (hora peruana). De igual forma, a continuación te dejamos todos los horarios para los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Perú, Colombia y Ecuador: 2:30 p.m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 3:30 p.m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:30 p.m.

México y Centroamérica: 1:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC): 3:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Mallorca?

La transmisión oficial del partido entre Real Madrid vs. Mallorca estará a cargo de ESPN, por lo que también podrá ser sintonizado mediante la plataforma de streaming Disney Plus. No obstante, los canales para ver este cotejo dependerá del país en donde te encuentres.

Perú: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Ecuador: ESPN y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus

Argentina: ESPN, Disney Plus, DGO, Flow y Telecentro Play

México y Centroamérica: Sky Sports e Izzi GO

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y Fubo TV

España: Movistar+ LaLiga TV, LaLiga TV BAR y DAZN

Real Madrid vs. Mallorca: antesala del partido por LaLiga

Real Madrid llegará al duelo ante Mallorca sumamente golpeado, pues cayeron por 4-3 en la última fecha ante el Barcelona, pese a que estuvieron adelante por 0-2 en el marcador, con ello prácticamente le dijeron adiós al título de LaLiga. Además, los 'Blancos' afrontaran este cotejo sabiendo que será de los últimos partidos de Carlo Ancelotti en el banquillo, pues recientemente fue anunciado como nuevo DT de la selección brasileña.

Por si esto no fuese poco, el club dio a conocer que tendrá sensibles bajas para este duelo, pues Lucas Vázquez y Vinicius Jr. no podrán jugar por lesión. Con ello, Ancelotti deberá buscar un reemplazo sobre todo para el español, pues este venía siendo el reemplazo de Dani Carvajal quien lleva varios meses lesionado.

Vinicius Jr. y Lucas Vázquez se perderán el duelo ante Mallorca por lesión. Foto: AFP

Por su parte, el Mallorca llega motivado al Santiago Bernabéu, luego de conseguir una importante remontada ante el Valladolid en la última fecha. Con esa victoria, volvieron al triunfo luego de tres jornadas y se posicionan en la novena posición de la tabla de posiciones de LaLiga a solo un punto de puestos de torneo internacional.