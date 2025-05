¡Oficial! Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador de la selección de Brasil hasta 2026

¡Ya es oficial! Carlo Ancelloti no es más DT del Real Madrid y se hará cargo de la selección de Brasil. La noticia fue anunciada por el presidente de la CBF Brasil, Ednaldo Rodrígues. El italiano dejará a la 'Casa Blanca' a final de la temporada y asumirá su primera experiencia en una selección nacional hasta 2026.

Este noticia fue anunciada mediante la cuenta de 'X' de la Confederación Brasileña de Fútbol y se da luego de la dura derrota que sufrió el Real Madrid en el clásico ante el Barcelona en la última jornada de LaLiga EA Sports. Además, confirmaron que el italiano asumirá el cargo para los siguientes duelos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 frente a Ecuador y Paraguay.

"La mejor selección nacional de la historia del fútbol ahora estará dirigida por el entrenador más exitoso del mundo. Carlo Ancelotti, sinónimo de conquistas históricas, fue anunciado este lunes por el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, como nuevo entrenador de la Selección Brasileña. Dirigirá a Brasil hasta el Mundial de 2026 y entrenará al equipo en los dos próximos partidos de clasificación, ante Ecuador y Paraguay, el próximo mes", mencionó la entidad.

Asimismo, el ente del fútbol brasileño compartió las palabras de su presidente sobre este importante hecho, expresando que la contratación de 'Carletto' se da con la finalidad de recuperar su hegemonía en el fútbol mundial que habían perdido en los últimos años.

“Llevar a Carlo Ancelotti al frente de Brasil es más que una decisión estratégica. Es una declaración al mundo de nuestra determinación por recuperar el primer puesto del podio. Es el mejor entrenador de la historia y ahora dirige a la mejor selección nacional del planeta. Juntos, escribiremos nuevos capítulos gloriosos para el fútbol brasileño”, fueron las palabras de Ednaldo Rodrígues.

No obstante, el italiano aún deberá dirigir los últimos tres encuentros de LaLiga del Real Madrid frente al Mallorca, Sevilla y Real Sociedad. De esta forma, podrá despedirse de la afición y del Estadio Santiago Bernabéu.

Carlo Ancelotti es el técnico con más títulos de la Champions League con 5. Foto: AFP

Carlo Ancelotti no consiguió títulos esta temporada

El estratega italiano no ha tenido un gran desempeño con el Real Madrid en esta temporada, pues no ha podido levantar ningún título con los blancos e incluso terminó perdiendo dos trofeos (Supercopa de España y Copa del Rey) frente a su máximo rival, Barcelona.

Aunque matemáticamente aún tiene posibilidades de conseguir LaLiga, pues son segundos a 7 puntos del Barça, ya no dependen de sí mismos, pues solo restan 3 encuentros. Por lo tanto, con una victoria, los culés se convertirían en campeones.

Por si esto no fuera poco, también fueron goleados por el Arsenal en las semifinales de la Champions League y no pudieron conseguir el título por segundo año consecutivo. Todo ello generó una ruptura entre la directiva de la 'Casa Blanca' con Ancelotti y finalmente decidieron que no siga en el cargo para el Mundial de Clubes, permitiendo así que pueda asumir con Brasil para las Eliminatorias.

Trayectoria de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti ha dirigido a grandes equipos a nivel mundial, consiguiendo ser uno de los técnicos más laureados de la historia. No obstante, con la selección de Brasil será su primera experiencia dirigiendo al combinado de un país.