Luis Abram tras su llegada a Cruz Azul: "Con mucha ilusión que me dirija Juan Reynoso"

El defensor arrancó destacando a su nuevo equipo. “Sé que es un grande, que pelea por títulos, un equipo muy conocido a nivel de América y en España también. Estoy muy contento de estar aquí. Uno siempre de chico quiere jugar en un equipo grande, me explicaron el proyecto, así que no lo dudé”, declaró en la cuenta oficial de Cruz Azul.

Asimismo, el central resaltó el trabajo que viene haciendo Juan Reynoso en tierras aztecas y se siente ilusionado que lo dirija en este desafío, luego de haber tenido un paso por el Granada de España. “Es un técnico muy exitoso, no he tenido la suerte que me dirija, hoy se concreta y la verdad que estoy con mucha ilusión”, dijo.