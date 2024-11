Neymar fue duramente criticado por periodista francés: "No es un jugador amado"

"¿Neymar? Mejor no hablo de ello con muchos jugadores a los que se enfrentó. No es un jugador alegre. No es amado. Ronaldinho podía regatear 25 veces y era querido. Él no. Frente al oponente es un jugador humillador. Y no es solo un poquito. Abusa. Cuando hace un mal tiro y no está contento, provoca con calma a sus rivales", comentó Favard.