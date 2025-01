Julio Meléndez comparó a Luis Advíncula con histórico jugador de Boca

" A (Luis) Advíncula quiero felicitarlo porque tiene que entender y saber que ha llegado a un equipo que es más grande que el Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid ", explicó para luego mencionar. "No te asustes, Advíncula, que para ti es el partido del año".

"A pesar que tenía que salir al cruce, tiene que acordarse de él. Le diría a Miguel Ángel Russo que lo ponga totalmente, que no lo dude", enfatizó Meléndez.

Finalmente, reflexionó y afirmó que Luis Advíncula es un jugador hecho para Boca Juniors. "Es un jugador para jugar en Boca, él ya es boquense y tiene que sentir los colores. Tiene que tener paciencia y confianza. Que no quiera hacer una más y que no se desespere, que no quiera ir adelante o quiera hacer un gol. A los boquenses se les compra con un gol, pero se lo compra con buenas actuaciones durante todo el año".