Martín Palermo será nuevo entrenador de un equipo en Argentina

Tras la renuncia del ex volante Fernando Gago al mando de Aldosivi, el hombre elegido para ocupar la dirección técnica es Martín Palermo, que viene de dirigir al Curicó Unido. En el conjunto chileno no tuvo una grata experiencia, ya que solo ganó en cuatro oportunidades en 28 partidos. Previamente se le vinculó con Universitario de Perú, pero no trascendió.