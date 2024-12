Marcos Rojo choteó a Luis Advíncula y prefiere a Weigandt de titular en Boca Jrs.

Al término de este encuentro, varios cibernautas hinchas del 'Azul y oro' manifestaron su satisfacción con el futbolista de 21 años, y a ellos se le sumo el zaguero del equipo Marcos Rojo , quién no dudo en darle un 'like' a una publicación de un usuario, en la que mencionada que el mencionado futbolista debería ser titular en vez del lateral de la selección peruana.

(Foto: Instagram)

"No me importa si el otro es de selección. El lateral derecho de Boca Juniors es de Marcelo Weigandt y no se discute más", fue la contundente publicación que realizó el cibernauta llamado 'benimark' y a la cual el zaguero central le dio el denominado 'me gusta'.