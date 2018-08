¿Quiere ser presidente de la FPF? Agustín Lozano responde

Luego de varias renuncias de comités dentro de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), este sábado se realizará una reunión de directorio donde Edwin Oviedo explicará los temas de corrupción que se le vincula con la política nacional.

Ante ello, el Vicepresidente de la FPF, Agustín Lozano, explicó que no tiene pensado ocupar el puesto de Edwin Oviedo en caso pida licencia mientras dure las investigaciones con la justicia peruana.

“Yo no estoy deseando la Federación. Ya estuve como alcalde y ahora soy candidato al gobierno regional. No estaría de acuerdo en asumir la FPF. No es mi deseo ser presidente”, declaró en RPP.

Luego agregó. “Los estatutos dicen que el primer vicepresidente, en el orden correlativo es el que representa fútbol profesional y en ese caso soy yo. Después sigue el dirigente más antiguo en el cargo. Yo tengo más antigüedad en la FPF, pero no es mi deseo ser presidente. Con todo gusto que asuma Franklin Chuquizuta”, manifestó.

Respecto a la reunión de este sábado en la VIDENA, dijo. “Supongo que van a suspender el Directorio. No entiendo cómo se convocó en La Videna si está cerrada”, mencionó.

Sin embargo, se supo que la VIDENA será abierta este viernes luego que pague algunas multas que tenía con la Municipalidad de San Luis.

EL DATO

Agustín Lozano es alcalde del distrito de Chongoyape y presidente de la Liga Departamental de Lambayeque.