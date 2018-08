Julio César Uribe habló sobre la posible renovación de Ricardo Gareca

Julio César Uribe brindó una entrevista a RPP y dejó en claro su apreciación sobre la posible renovación de Ricardo Gareca con la Selección Peruana. Todo hace indicar de que el estratega argentino se quedará por cuatro años más al mando de la 'bicolor' y todos están felices de que esto pueda suceder.

El 'Diamante' destacó las virtudes que tiene Ricardo Gareca no solo como entrenador sino también como persona que es. Además, dijo que la labor que hizo fue muy buena. "El hecho que continúe, y ojalá así sea, bienvenido sea porque ha hecho un gran trabajo, es un gran profesional, es una gran persona y ese tipo de profesionales hacen falta acá".



No solo habló de eso. El ex futbolista de la Selección Peruana también se animó a declarar sobre lo que se viene mencionando de Edwin Oviedo. Los audios que salieron comprometiéndolo con el señor César Hinostroza y Antonio Tamayo han indignado a todo el país. Dijo algo concreto y no quiso enfatizar más al respecto.

NO TE LO PIERDAS: Consolidado de la FPF revela qué personalidades obtuvieron entradas a través del sistema TAGs y compra directa para Rusia 2018



"Afecta y podría realmente afectar más en la medida que se compruebe lo que se está informando; en ese sentido, ojalá pueda demostrar su inocencia. En este país cuando alguien tiene una dificultad, la gente hace escarnio de lo que es el hecho. Son temas complicados, obviamente por su rango, es el presidente, y que ojalá pueda resolver las dificultades en las que está comprometido", fueron las palabras de Julio César Uribe.