Consolidado de la FPF revela qué personalidades obtuvieron entradas a través del sistema TAGs y compra directa para Rusia 2018

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) reveló el informe de las personas que accedieron a las entradas para la Copa del Mundo Rusia 2018 mediante el sistema Ticket Allocation Groups (TAGs). Pero ¿Qué es el TAGs?

La entidad que representa al balompié nacional señala en la misiva: "Este sistema permitía el acceso a las federaciones participantes a una plataforma de compra directa a la FIFA de hasta 4 entradas por partido por titular de la compra. Estas eran nominadas, es decir, debían llevar el nombre y apellido de cada tenedor. La FPF realizó cada compra con los datos de la tarjeta de crédito del titular que efectuaba la compra. El sistema estuvo vigente hasta el 31 de enero del 2018. En sistema TAGS, la FPF dispuso la posibilidad de comprar entre 2000 y 2700 entradas por partido disputado por Perú".

#ComunicadoFPF | Atendiendo a nuestro compromiso, publicamos los detalles de la venta de entradas de la FPF para Rusia 2018. Toda la información aquí: https://t.co/rvoUWiQkOi pic.twitter.com/jq7Y9JrDoL — FPF (@TuFPF) 3 de agosto de 2018

La otra modalidad fue la compra directa de entradas a cada federación participante. "La FIFA entregó a cada federación participante un lote menor de entradas para ser puestas a disposición de la comunidad futbolística (directivos de las federaciones y de los diferentes estamentos del fútbol, familiares, instituciones aliadas, proveedores y personas relacionadas). En ese sistema, los tickets estaban a nombre de cada federación y no podían ser destinados a fines publicitarios ni comerciales (por ejemplo sorteo o reventa). En el caso de la FPF, el pago para la adquisición de estas entradas se realizaba mediante un depósito a nuestra cuenta bancaria. En este sistema, la FPF puso a disposición 700 entradas".

La finalidad de esta publicación era deslindar las informaciones acerca que el presidente de la institución, Edwin Oviedo, le hubiera entregado entradas al cuestionado Vocal Supremo y presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, César Hinostroza Pariachi, a cambio de favores personales. No obstante, la divulgación permitió conocer algunos desconocidos datos.

El primer vicepresidente de la FPF, Agustín Lozano, es la persona que más tickets adquirió de toda la lista: 90 entradas - de categoría 2 - es el número total (14 mil 850 dólares). Por su parte el segundo vicepresidente de la FPF, Franklin Chuquizuta alcanzó 8 entradas - categoría 1 - para el Perú vs Francia. Esto le costó mil 680 dólares.

El congresista de Alianza para el Progreso y dirigente del club Universidad César Vallejo, Richard Acuña, también hizo uso de estos sistemas y consiguió 32 entradas de categoría 1. Al igual que el congresista de Fuerza Popular, Wuilian Monterola (13), y el congresista del APRA, Jorge del Castillo (12). El hijo del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, también llegó a Rusia mediante los procedimientos referidos.

Aquí le dejamos parte de la lista publicada por la Federación Peruana de Fútbol a través de su cuenta de Twitter.

Costo de entradas:

Categoría 1: 210 dólares

Categoría 2: 165 dólares

Categoría 3: 105 dólares

Agustin Lozano (Primer vicepresidente de la FPF): 90 entradas

- Perú vs Dinamarca: 30 - categoría 2

- Perú vs Francia: 30 - categoría 2

- Perú vs Australia: 30 - categoría 2

Franklin Chuquizuta (Segundo vicepresidente de la FPF): 8 entradas

- Perú vs Francia: 8 - categoría 1

Freddy Ames (Presidente de Deportivo Coopsol): 3 entradas

- Perú vs Dinamarca: 1 - categoría 1

- Perú vs Francia: 1 - categoría 1

- Perú vs Australia: 1 - categoría 1

Aldo Corzo (Jugador de la selección nacional): 2 entradas

- Perú vs Francia: 1 - categoría 1

- Perú vs Australia: 1 - categoría 1

Miguel Trauco (Jugador de la selección nacional): 5 entradas

- Perú vs Francia: 1 - categoría 1 // 3 - categoría 2 // 1 - categoría 3

José Carvallo (Jugador de la selección nacional): : 1 entrada

- Perú vs Francia: 1 - categoría 1

Alberto Rodríguez (Jugador de la selección nacional): : 5 entradas

- Perú vs Francia: 5 - categoría 1

André Carrillo (Jugador de la selección nacional): 6 entradas

- Perú vs Francia: 6 - categoría 1

Renato Tapia (Jugador de la selección nacional): 18 entradas

- Perú vs Dinamarca: 6 - categoría 1

- Perú vs Francia: 6 - categoría 1

- Perú vs Australia: 6 - categoría 1

Adrian Zela (Jugador de Deportivo Municipal - exmiembro de la selección): 9 entradas

- Perú vs Dinamarca: 3 - categoría 3

- Perú vs Francia: 3 - categoría 3

- Perú vs Australia: 3 - categoría 3

Diego Penny (Jugador de Melgar - exmiembro de la selección): : 40 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 - categoría 2

- Perú vs Francia: 4 - categoría 2 // 31 - categoría 3

- Perú vs Australia: 1 - categoría 2

Juan Monroy (Expresidente del Tribunal de Apelaciones de la FPF): 3 entradas

- Perú vs Francia: 3 - categoría 2

Luis Castañeda Pardo (Candidato a la alcaldía de Lima - Hijo de Luis Castañeda Lossio): 4 entradas

- Perú vs Francia: 4 - categoría 1

Richard Acuña (Congresista de Alianza para el Progreso y dirigente del club Universidad César Vallejo): 32 entradas

- Perú vs Dinamarca: 12 entradas (categoría 1)

- Perú vs Francia: 10 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 10 entradas (categoría 1)

Wuilian Monterola (Congresista de Fuerza Popular): 13 entradas

- Perú vs Dinamarca : 4 entradas (categoría 1)

- Perú vs Francia: 6 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 3 entradas (categoría 1)

Gerardo Eto Cruz (Exmagistrado del Tribunal Constitucional): 15 entradas

- Perú vs Dinamarca: 5 entradas (categoría 1)

- Perú vs Francia: 5 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 5 entradas (categoría 1)

Jorge del Castillo (Congresista del APRA): 12 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 entradas (categoría 1)

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 4 entradas (categoría 1)

José Hernández (Antonio Camayo): 8 entradas

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 1)

- Perú vs Australia: 4 entradas (categoría 1)

Carlos Moreno (Administrador de Universitario de Deportes): 6 entradas

- Perú vs Dinamarca: 2 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 2 entradas (categoría 2)

- Perú vs Australia: 2 entradas (categoría 2)

Renzo Ratto (Administrador de Alianza Lima): 12 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 2)

- Perú vs Australia: 4 entradas (categoría 2)

Fernando Farah (Presidente de la Comisión de Menores de la FPF): 9 entradas

- Perú vs Dinamarca: 3 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 3 entradas (categoría 2)

- Perú vs Australia: 3 entradas (categoría 2)

Carlos Gonzales Berastain (representante de Edison Flores y Renato Tapia): 12 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 entradas (categoría 3)

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 3)

- Perú vs Australia: 4 entradas (categoría 3)

Alejandro Aguinaga Recuenco (excongresista): 6 entradas

- Perú vs Dinamarca: 2 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 2 entradas (categoría 2)

- Perú vs Australia: 2 entradas (categoría 2)

Franco Navarro Mandayo (Futbolista - hijo de Franco Navarro, técnico de UTC de Cajamarca): 8 entradas

- Perú vs Dinamarca: 4 entradas (categoría 2)

- Perú vs Francia: 4 entradas (categoría 2)

