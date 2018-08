Expresidente de la Comisión de Licencias de FPF se reafirma: su hijo recibió amenaza de muerte

Universitario de Deportes rechazó que haya personas vinculadas a la institución detrás de la amenaza de muerte denunciada por Gonzalo De las Casas, ex presidente de la Comisión de Licencias de la FPF. No obstante, él reafirmó su versión y manifestó que fue su hijo el punto del amedrentamiento.



En diálogo con Líbero, De las Casas manifestó que sujetos no identificados buscaron a su hijo con el fin de amenazarlo. Los individuos aseguraron que eran próximos a Universitario de Deportes.

Además, el exmiembro de la FPF aseguró que, en caso se hiciese efectivo el cambio del club ‘crema’ al Régimen Especial Deportivo, los sujetos "tomarían medidas drásticas".



De esta manera, se reafirmó en su versión ante el pronunciamiento realizado por Universitario de Deportes, que "rechaza de manera tajante toda alusión o insinuación lanzada por personas con aparentes intereses en contra del club".

"Desmentimos categóricamente las falsas versiones lanzadas por sujetos que utilizaron un buen propósito, como el Sistema de Licencias, para hacerle daño al Club Universitario de Deportes", detalló la institución crema, la cual dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones legales contra el periodista Jaime de Althaus, quien dio a conocer en su columna en un medio local las amenazas de muerte a De las Casas.