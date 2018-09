"¿Y ustedes qué piensan?" La respuesta de Néstor Bonillo sobre supuesto permiso para dejar entrar bebidas alcohólicas al Swissotel

Paolo Guerrero no pierde las esperanzas de volver a jugar pronto por el Inter y la Selección Peruana. El último jueves, el máximo goleador histórico, mencionó que el Swissotel le dijo que permitían el ingreso de bebidas alcohólicas a la concentración de la selección. Consultado sobre este tema, el preparador físico de Perú respondió.

"¿Y ustedes qué piensan?" fue lo que respondió Bonillo sobre si el comando técnico dejó entrar bebidas alcohólicas en la concentración de Perú, según habría mencionado el hotel en mención. Acto seguido, los panelistas de RPP Deportes mencionaron que no. Bonillo agregó que "todos ustedes han visto el rendimiento físico de Perú en toda la Eliminatoria y se cae de maduro que un deportista profesional, en una selección que ha tenido un rendimiento parejo en todos los aspectos, de ninguna manera puede estar al libre albedrío en ningún lugar del hotel. En ningún lugar del hotel. Yo creo que la respuesta habla por sí sola".

De esta manera, Bonillo descarta que se le haya permitido ingresar bebidas alcohólicas a los jugadores peruanos durante la concentración para los partidos ante Argentina y Colombia, como habría mencionado el hotel en mención y respaldó por completo al 'Depredador' que, sigue suspendido al haberse levantado su medida cautelar dada por el Tribunal Suizo.

El preparador argentino también habló acerca de los jugadores peruanos que no están teniendo actividad en sus clubes: "Todos los futbolistas que no tienen continuidad para nosotros son una preocupación", esto debido a que Ramos, Carrillo y Trauco no están teniendo los minutos deseados.

Con respecto al lateral del Flamengo, agregó lo siguiente: "Miguel está un poquito más complicado porque el titular para el técnico es René y no es un técnico de hacer muchas modificaciones más allá de que Flamengo tiene una gran cantidad de partidos, me imagino que en algún momento va a tener su oportunidad"

También mencionó que Ricardo Gareca está siguiendo a los jugadores tanto nacionales como extranjeros pensando en los próximos duelos amistosos ante Chile y Estados Unidos pero que por ahora, no habrá ninguna convocatoria ya que siguen en etapa de observación.