Paolo Guerrero tras su salida del Swissotel: "El hotel afirma que podíamos meter bebidas alcohólicas" [VIDEO]

Mortificado se mostró el jugador, Paolo Guerrero, a su salida del hotel Swissotel, donde llegó junto a un fiscal y su abogado para participar de una inspección en el marco de su proceso de defensa para demostrar su inocencia luego que el Tribunal suizo le diera la razón al TAS y decidiera que termine de cumplir su sanción (hasta abril del 2019).

Julio García, abogado de Paolo Guerrero, declaró. "Estamos encontrando afirmaciones que en la sala de visitas, estaba la carta del Bar. La selección no concentró solo del 30 de septiembre al 3 de octubre y pareciera que solo estuvo tres o cuatro días. Tres años, y durante tres años hay cosas que se ven y que no son ciertas", expresó.

Luego agregó. "No es una reconstrucción propiamente dicha, es una inspección. Se ha visto si la sala, que se afirmó que eran salas abiertas al público eran restringidas, dónde estaban las puertas, dónde estaban los controles de seguridad, porque de pronto el TAS recibió una información de que esto era una feria", manifestó.

Posteriormente, el letrado afirmó que el Hotel no tiene intención de retractarse de sus afirmaciones. "Voluntad de corregir no hemos visto. Se ha presentado todos los elementos para poder demostrar ante la justicia peruana que se mintió. Pensar que en algunos ambientes propios, exclusivo de los jugadores se podía vender licor. De pronto nos pintaron que el proceso exitoso no existió, es de locos", mencionó.

Guerrero también intervino. "El profesor quiere que me siga preparando, que no baje los brazos. Él sabe que soy un jugador profesional y me voy a seguir preparando donde sea. Es feo estar entrenando bajo las situaciones en la que yo estoy. Entrenando solo, no puedo jugar, no puedo ir a ningún ámbito profesional".

Finalmente, comentó que el hotel Swissotel afirmó que podían meter bebidas alcohólicas. "Se podía meter comida al lugar de visitas, donde asistía mi papá, mi mamá, mi hija. El hotel afirma que nosotros podíamos meter bebidas alcohólicas. Voy a demostrar todas las falsedades que dijeron", dijo indignado.

EL DATO

Paolo Guerrero, recién para abril del 2019, podría volver a jugar al fútbol.