Sporting Cristal vs Municipal EN VIVO desde el Alberto Gallardo por el Torneo Clausura

El estadio Alberto Gallardo será testigo del encuentro entre Sporting Cristal vs Deportivo Municipal EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía GolPerú por la fecha 4 del Torneo Clausura. Además, las mejores jugadas, los goles, las polémicas y el resumen del partido lo podrás seguir al instante mediante Libero.pe.

¡Mañana hay una fiesta! 🙌🏼⚽



Tendremos diferentes actividades en #LaZonaCeleste para que disfruten en familia.



Nos vemos en el Estadio Alberto Gallardo el domingo desde las 10.30am.#LaRazaCeleste #FuerzaCristal pic.twitter.com/7ud4zIlPEm — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 22 de septiembre de 2018

En esta fecha del Clausura, los dirigidos por Marios Salas urgen de una victoria para no alejarse de los equipos que están arriba. Los rimenses no saben lo que es ganar pues hace dos jornadas que no suman de a tres (Una derrota ante Comercio y un empate ante Alianza Lima) y ante Deportivo Municipal es el momento y rival adecuado por el presente de cada equipo.

Para este encuentro, el técnico chileno Mario Salas estaría pensando en hacer una variante con respecto al partido anterior. El único ingreso sería en el mediocampo con el ingreso de Carlos Lobatón en reemplazo del colombiano Yulián Mejía.

📷 Imágenes del entrenamiento del primer equipo en La Florida - sábado 22 de setiembre de 2018 pic.twitter.com/fqUeZcCrtc — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 22 de septiembre de 2018

¿Cómo llegada Deportivo Municipal? El equipo de la comuna no sabe lo que es perder en este torneo, tiene dos victorias y un empate, por lo que, un triunfo ante los celestes lo pondrá en lo más alto de la tabla con 10 puntos, misma cantidad de FBC Melgar.

El encuentro entre rimenses y ediles se disputará en el Alberto Gallardo con el arbitraje del colegiado Víctor Hugo Carrillo. Además, es necesario resaltar que por disposición de la policía y por tratarse un duelo de ‘alto riesgo’, las tribunas populares no fueron habilitadas.

Sporting Cristal vs Deportivo Municipal EN VIVO | Posibles alineaciones

Sporting Cristal: P. Álvarez, J. Madrid, R. Revoredo, O. Merlo, J. Céspedes; H. Calcaterra, J. Cazulo; C. Lobatón, Gabriel Costa, M. López, E. Herrera

DT: M. Salas

Deportivo Municipal: S. Rivadeneyra, Rodrigo Cuba, Álvaro Ampuero, H. Salazar, Eduardo Caballero, E. Rabanal, Armando Alfageme, Pier Larrauri, Rafael Guarderas, Fabricio Cabrera, José Carlos Fernández

DT: V. Rivera

Estadio: Alberto Gallardo

Hora: 11.00 a.m.

Torneo: fecha 4 Clausura

Árbitro: Víctor Carrillo

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL SPORTING CRISTAL VS DEPORTIVO MUNICIPAL ?

Si quieres seguir en Internet el Sporting Cristal vs Deportivo Municipal, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

