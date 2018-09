Eduardo Esidio, sobre Emanuel Herrera: "El cariño de todo un país como el Perú nadie me lo quitará"

En una entrevista para el medio 'Todo Sport', Eduardo Esidio quien fuera jugador de Universitario y quien ostenta el récord de máximo goleador del fútbol peruano en una temporada gracias a los 37 anotados en el año 2000, tuvo un claro mensaje para el delantero de Sporting Cristal Emanuel Herrera: "Los marcas están para batirse".

El exjugador de la "U" afirmó que Herrera le podrá quitar el récord, mas no el cariño de la gente: "Cuando me tocó romper el récord con 37 goles, sabía que algún día, llegaría otro jugador para superarme. Pero eso sí, siento que el cariño de todo un país como el Perú nadie me lo quitará".

El brasileño afirmó no conocer a Emanuel Herrera, pero se alegra por su buen momento: "Es parte del deporte, si es en este año, no hay problema. "Espero algún día conocerlo y felicitarlo si rompe mi récord", agregó.

Finalmente, Esidio confesó que la amistad que tuvo con varios jugadores cremas cuando fueron campeones, aún se mantiene e incluso mantiene comunicación con ellos: "Casi siempre hablo con Pajuelo, Ibáñez, Ciurlizza, Portilla y Grondona, son grandes amigos que el fútbol me dio".