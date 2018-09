Jugador de Melgar salió al frente para responder a las críticas

Melgar es puntero absoluto del Torneo Clausura 2018. Los arequipeños suman 13 unidades en cinco partidos y la hinchada rojinegra comienza a ilusionarse con la final nacional. Más allá del liderato, Alexis Arias es uno de los jugadores más importantes del club y decidió salir al frente para responder a las críticas que han caído sobre el plantel del Melgar.

"Muchas veces suceden cosas en otros equipos y los árbitros no cobran nada. Realmente no entiendo por qué se ocupan tanto en Melgar, diera la impresión que quisieran que no peleemos el título y que otros se la lleven fácil. Cada equipo debería preocuparse por ellos mismos y no de los demás", manifestó el volante de 22 años para Gol Perú.

Y es que el equipo dirigido por el colombiano Hernán Torres, viene de vencer al colero Sport Rosario sobre la hora ya que en los minutos finales, se dio un polémico penal que Patricio Arce se encargó de convertirlo en gol y marcar el 2-1 definitivo sobre el elenco rosarino.

El 'Rojinegro' quiere seguir siendo el único líder del torneo y buscará frente al Sport Boys, quedarse con los tres puntos que le permita seguir soñando con una posible final a fin de año ante Sporting Crista. Sin embargo, Melgar no podrá contar con todos sus figuras por lo que Arias manifestó que "Sabemos que para este partido ante Boys tenemos jugadores que no estarán en el equipo, pero considero que hay gente dentro del plantel que pueden reemplazarlos sin problema alguno. Somos un equipo y todos tenemos la misma idea de juego".

El elenco arequipeño se mantiene invicto en el Torneo Clausura 2018 ya que suma cuatro victorias y un empate por lo que no solo buscará seguir como líder en el torneo, sino mantener su invicto de no conocer la derrota desde la fecha nueve del Apertura cuando cayó goleado 4 - 0 por el Deportivo Municipal.