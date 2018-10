Diego Guastavino y el mensaje para los hinchas de la U: "Les pido seguir llenando los estadios"

El amor de Diego Guastavino hacia los colores de Universitario de Deportes parece que no se ha extinguido con el pasar de los años y más aún con la lejanía de la misma. El volante uruguayo que llegó a nuestro país en el año 2013 y que fue pieza fundamental para lograr en aquella temporada, el campeonato nacional, volvió a referirse sobre la situación que atraviesa el cuadro crema: instó a los hinchas a seguir alentando y a llenar los estadios.

"Seguí a la "U" minuto a minuto ante Huancayo. Desearía ayudar al grupo, a mis compañeros. Salvarán la categoría. Les pido a los hinchas seguir llenando estadios, todos juntos sacaremos adelante al club", exclamó desde Colombia.

El jugador de Independiente de Santa Fe consideró que el plantel que dirige Nicolás Cordova posee futbolistas de jerarquía que podrán conseguir el objetivo de mantener la categoría

"La "U" tiene jugadores de jerarquía para salvar la categoría. Es hora que sigan unidos, pues Universitario es el más grande del Perú. Todos juntos sacarán adelante al club. Pese a que estoy lejos, Colombia, siempre los seguiré alentando", detalló.

Finalmente, disparó contra el entrenador Pedro Troglio, quién por su paso por Universitario de Deportes terminó de marginarlo del equipo en el año 2017.

"Soy consciente que no tuve un buen año en lo personal y grupal, pero siempre tendré un sentido de pertenencia con la "U" y sus hinchas. Llegó un cuerpo técnico que me relegó lo ganado en el club. Me dolió muchísimo. Y luego de dos meses, también se fue el DT", disparó.

EL DATO

El 27 de diciembre de 2012 se oficializó su traspaso de Querétaro a Universitario de Deportes. Debutó con la crema el 9 de febrero en el triunfo ante la Universidad César Vallejo.