Pablo Bengoechea reclama por la seguidilla de partidos tras derrota de Alianza Lima

Alianza Lima complica sus chances de conseguir el Torneo Clausura y pelear por el Campeonato Nacional. Los íntimos cayeron por 1-0 ante Deportivo Municipal y dependen de otros resultados para alcanzar el primer lugar. Sin embargo, Pablo Bengoechea expresó su molestia por el calendario que se estableció para el torneo.

"Es un campeonato atípico, el futbolista no se puede recuperar jugando cada tres días pero confiamos muchísimo en que este final de año Alianza puede llegar bien a todos los partidos. Es un campeonato atípico, el futbolista no se puede recuperar jugando cada tres días pero confiamos muchísimo en que este final de año Alianza puede llegar bien a todos los partidos", declaró Bengoechea tras el partido.

También, 'Bengo' aclaró los rumores sobre su interés por algunos jugadores de Municipal. "Soy entrenador de Alianza Lima, no quiero un jugador rival, quiero a los jugadores de Alianza. Yo me intereso por los futbolistas cuando hay mercado de pases, sino no".

Alianza Lima no tiene margen de error en lo que resta del Torneo Clausura y deberá retomar el sendero de la victoria para tentar el liderato en la tabla de posiciones. Los íntimos enfrentarán este domingo a Sport Boys en el Estadio Nacional, donde necesitarán sumar de a tres para mantener sus chances.