Alianza Lima y las nuevas caras que tendrá para el 2019

Matute, tras una fecha de permanecer cerrado de manera temporal por el mal estado de su campo, volverá a ser el escenario de Alianza Lima este domingo ante Melgar porque es muy probable que hoy la Comisión de Licencia de la FPF levante el castigo al final de la inspección.

El césped aún no está al cien por ciento, sin embargo, esto no será razón para que la FPF no eleve la sanción pues no existe otro campo que reciba el duelo.

La proyección del club para el otro año es tener el mejor campo del campeonato y para eso ya se está trabajando, así como ya se trabaja para fichar a los refuerzos de la temporada.

Steven Rivadeneira (arquero de Municipal), Jean Pierre Fuentes (defensa de Melgar), Carlos Cabello (lateral derecho de Cantolao), Patricio Arce (volante de Melgar) y Danilo Carando (delantero de Católica de Ecuador) ya fueron contactados y es alto el porcentaje para que sean jales para la venidera temporada