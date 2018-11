Sporting Cristal: la preocupación de Mario Salas de cara a los 'Play off'

A pesar que ya no tiene posibilidades de ganar el Torneo Clausura, Sporting Cristal de todas formar será uno de los finalistas en los 'Play Off'. Eso sí no es un tema de discusión. Pero existe un tema que preocupa a Mario Salas: las tarjetas amarillas que han recibido sus jugadores.

Hasta la fecha 11 del Clausura, son 12 jugadores de Sporting Cristal que han recibido tarjetas (entre amarillas y rojas). De esta cantidad, cuatro se encuentran en 'capilla': Patricio Álvarez, Edinson Chávez, Omar Merlo y Johan Madrid.

Como ha sido una costumbre esta temporada y a diferencia de los anteriores años, la ADFP dispuso que a la tercera cartulina amarilla exista una suspensión inmediata en el siguiente partido.

La relación de jugadores amonestados:

Con una amarilla: Horacio Calcaterra, Renzo Garcés, Emanuel Herrera, Frank Isique y Carlos Lobatón.

Con dos amarillas: Patricio Álvarez, Edinson Chávez, Omar Merlo y Johan Madrid.

Con tres amarillas: Gabriel Costa, Jorge Cazulo y Flavio Gómez.