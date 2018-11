Pablo Bengoechea: "Creo que fue un partido muy completo de Alianza Lima, estoy muy conforme"

Alianza Lima le ganó 2-1 a Universitario en el superclásico del fútbol peruano. Al término del partido, el técnico Pablo Bengoechea valoró el triunfo obtenido y señaló que terminó muy conforme con el resultado.



En conferencia de prensa, el estratega uruguayo consideró que el clásico terminó siendo un partido "muy completo" para Alianza Lima.



"Creo que fue un partido muy completo de Alianza, estoy muy conforme y muy agradecido a los muchachos por el esfuerzo que hicieron y por lo que jugaron, hicieron un gran partido", aseguró.



"Hicimos un gran partido menos cinco minutos del primer tiempo, hicimos lo que queríamos hacer, estoy conforme con el rendimiento de Garro y Lemos. Buscamos hacer las bandas con Hohberg y Quevedo y 'Neka' (Vílchez) siempre entra bien, es un jugador que nos da mucha jerarquía, presiona muy bien, el segundo gol viene de una presión que él hizo", añadió.



Tras ello, Bengoechea se refirió a unas declaraciones de Nicolás Córdova, técnico de Universitario, quien aseguró que su equipo no se recuperaba aún del esfuerzo logrado ante Cristal.



"Si él dice que todavía no estaban recuperados es válido, hicieron un gran esfuerzo para ganarle a Cristal, más no puedo decir. El que conoce al plantel de Universitario es el profesor Córdova", manifestó.

Finalmente, se reafirmó en que no tiene definido su futuro en el club aún.



"De cara al futuro de la institución y al mío vuelvo a repetir que no tengo decidido lo que voy a hacer, tengo que ir a Uruguay y ver el tema familiar. Lo que el club responsablemente tiene que hacer es tener otras opciones, no vaya a ser que se entere en diciembre que yo no vaya a seguir, eso los clubes lo hacen siempre. Yo no tengo claro lo que voy a hacer", sentenció.