Sport Rosario perdió y coquetea con el descenso

Sport Rosario parece que no acabará el año bien, pues sigue cosechando resultados negativos que no le permiten salir del penúltimo lugar de la tabla acumulada del campeonato.

Anoche el club huaracino tenía la ocasión de sacarse ese olor a fúnebre que lo acompaña, pero su mal desempeño no le permitió que en su propio campo derrote al Binacional.

Su crisis de resultados no es reciente. Hace cinco fechas que no se topa con el triunfo y a tres fechas para la finalización del campeonato parece que su suerte está echada aunque en el fútbol puede ocurrir de todo.

Binacional, por el contrario, hizo todo lo posible para ganar. Y logró con sumo esfuerzo esos tres puntos que lo ubican muchos metros más arriba de la zona de descenso y cerca a la Copa Sudamericana.

Un autogol de Luis Llontop a los 24’ y un tanto de Andy Polar a los 61’, sellaron el triunfo (2-0) del “Bi” en el estadio Rosas Pampa de Huaraz. Y mientras los moqueguanos se ilusionan con la “Suda”, el “Canalla” ajusta por librarse de la baja.