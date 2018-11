Dávinson Sánchez es el segundo defensor más caro del Mundo

Un revelador dato fue anunciado por el observatorio del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES): el zaguero central de la selección de Colombia así como del Tottenham Hotspur, equipo de la Primera División de Inglaterra (Premier League), Dávinson Sánchez, es el defensor más caro de Sudamérica y el segundo del Mundo.

El "caucano" se encuentra tasado en 97, 2 millones de euros. Sus buenas actuaciones en el fútbol inglés a su temprana edad (22 años) le han sido merecedor de dicho valor. El futbolista llegó al cuadro dirigido por Mauricio Pochettino en la temporada 2017-18 procedente del Ájax de Ámsterdam: se pagó 46 millones de euros por su carta pase.

Most expensive centre backs in the big-5 from a transfer value perspective #Umtiti #Davinson #Rüdiger #vanDijk #Laporte Top 10 per position in last @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/lspuvEmv7w pic.twitter.com/RmyoKj7EKI