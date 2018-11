Nicolás Córdova: "Después de la visita de hinchas a campomar, el ambiente cambió" [VIDEO]

Nicolás Córdova viene teniendo los últimos días de la temporada con Universitario de Deportes, el próximo fin de semana (25 de noviembre) deberá terminar bien el año contra Comerciantes Unidos y si los astros se alinean en favor del cuadro 'merengue', estarán jugando el 2019, una satisfactoria Copa Sudamericana. Ayer el entrendor 'mapocho' estuvo en ESPN Perú y soltó varios datos que interesarán al hincha 'crema'.

Ante todas estas premoniciones, 'El Nico' asumió la responsabilidad de hablar sobre aquella visita de hinchas para 'conversar' con los jugadores cuando la cosa no pintaba bien (principios del mes de octubre): "La verdad que cuando los hinchas fueron a Campomar, yo lo tomé como parte de algo que claro no debería pasar, pero pasa en todo los clubes que los resultados no se dan, más aún en un club tan grande como este".

Pasando a explicar en un detalle cómo es que influyó este momento tedioso para todos, pero realmente beneficioso a fin de cuentas: "No estoy justificando para nada a nadie, pero a partir de eso o quizá nosotros mismos nos hizo sentir algún 'clic' y en general el ambiente cambió, obviamente también hay que decirlo, el espíritu del hincha cambió mucho, cambió a partir del partido con Huancayo".

Además, fue claro en reconocer el apoyo del público que colmó los estadios donde jugó Universitario. El DT Chileno le da una importancia mayor a todos lo que alentaron sin precedentes: "Fue realmente vivido como si fuese una final y de ahí en más los partidos no fueron, efectivamente yo creo que se le debe adjudicar a la gente un gran porcentaje de moral para el equipo nuestro".

EL DATO:

Nicolás Córdova tiene contrato con Universitario de Deportes por todo el año 2019.