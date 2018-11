Eddie Fleischman tilda de "ingratos" y "mediocres" a los aficionados peruanos [FOTOS]

La Selección Peruana se está preparando para lo que será su segundo amistoso de esta fecha FIFA ante Costa Rica el martes en la ciudad de Arequipa. Sin embargo, hay algunas personas que aún no asimilan la derrota ante Ecuador en el Estadio Nacional por un marcador de 0-2 y el periodista deportivo Eddie Fleischman publicó un polémico tweet.

"Van 36 horas de q PER perdió un partido en el q no funcionó y muchos despotrican contra Ramos, Advincula, Carrillo y otros. Ingratos q después se autodenominan "incondicionales" q están en buenas y malas. Mediocres q detestan el fútbol y no merecen q Perú haya ido al mundial", fueron las palabras que utilizó en su cuenta oficial de Twitter.

Las respuestas no se hicieron esperar y varios de sus seguidores le dieron la razón, pero algunos otros le refutaron y se fueron contra algunos futbolistas más como Renato Tapia, a quien lo tildaron de "aguatero". Ante ese comentario, Eddie no se quedó callado y respondió: "Aquí un ejemplo de esos perdedores natos, acomplejados y mediocres. Haz algo por tu vida, debe haber gente alrededor tuyo q te aprecia".

Otro de sus seguidores le escribió que deberían exigir más a la Selección Peruana para que vuelva a recuperar la brújula de la victoria, pero Eddie Fleischman volvió a responder de una manera directa y poco amigable: "Mejor exígete más a ti mismo, q te tienes descuidado y será mejor para todos".