Eddie Fleischman a los que fueron a Campo Mar: "Fuera delincuentes" [VIDEO]

La tensa situación que se originó en las instalaciones de Campo Mar tras el ingreso de un grupo de hinchas al entrenamiento de Universitario de Deportes ha dado que hablar a nivel local y el mundo. El fantasma del descenso - que acecha y ronda Ate - ha desorbitado los ánimos en los cremas. Eddie Fleischman lanzó duras críticas para los que fueron a 'ajustar' a Nicolás Córdova y al plantel.

"No sucede solo en la U. Yo le envío un mensaje al sindicato de fútbolistas. Tiene que incluirse, en el contrato de los jugadores, que los clubes son los responsables de su seguridad. No puede ser (citando un ejemplo) que el señor Chemo Del Solar, Julinho, Germán Leguía o Eddie Fleischman vayamos a un entrenamiento, a trabajar con nuestro comando técnico, y no sabemos si aparece banda de delincuentes con armas y derrepente salimos en un hospital después del entrenamiento", exclamó en Fox Sports Radio Perú.

Fleischman también se refirió al actuar de la dirigencia. Criticó su pasividad para enfrentar este problema.

"¿Y los dirigentes donde están? ¿Quién abre la puerta? En el Monumental pasó. Entraron a Cristal, entraron a Alianza. ¿Y los dirigentes? ¿Para qué están? ¿Cuál es el grado de seguridad que les dan a sus trabajadores? [...] ¿Qué pretenden? ¿Qué la U salve la categoría cuando tienen miedo de ir a entrenar? Porque no saben si los van a ir a agredir", detalló.

Finalmente, hizo un llamado a la Federación Peruana de Fútbol para que pueda tomar cartas en el asunto y responsabilizar a los clubes de la seguridad de sus jugadores durante sus entrenamientos.

"Se ha hecho costumbre porque a veces el uso hace la norma. La costumbre te hace ley. Se ha hecho una costumbre 'el ajuste', ya hasta el término está acuñado: fueron a 'ajustar' al técnico y los jugadores. ¿Cómo que ajustar? Fuera delincuentes. Esto es un ámbito privado, es un predio privado. La Federación Peruana de Fútbol tiene que tomar cartas en este asunto y responsabilizar a los clubes de la seguridad de sus jugadores dentro de la práctica", finiquitó.

EL DATO

Universitario de Deportes se ubica en la zona de descenso directo: ocupa el puesto penúltimo con 35 puntos, a tres de Unión Comercio.