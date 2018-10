Piero Alva: "Universitario debe sacarse el ego de encima, hoy es un equipo chico que puede descender" [VIDEO]

El ex futbolista peruano, Piero Alva, es parte de la preocupación que vive Universitario de Deportes, supo jugar largos años en el 'cuadro crema' y conoce cómo es que se mantiene la calma en un vestuario tan complicado como el que hoy tiene Nicolás Córdova a cargo.

Incómodo por lo que se viene diciendo, 'El Zorro' Alva fue claro y enfatizó un pensamiento reflexivo: "La U está en esa cantaleta hace varios meses: 'Que si se va salva, que no se va a salvar, no que no hay problema, no que más adelante, que el apertura, no que el clausura'. Y hoy siguen pasando las fechas y seguimos con lo mismo. Es penoso porque desgraciadamente los jugadores siempre van a pagar los platos rotos".

Siente impotencia desde su posición como ex jugador profesional y entiende que solo queda apoyar, pero la opinión es crítica e imponer una voz de mando es lo que falta: "Es penoso eso, pero yo te puedo hablar de los compañeros con los que jugué en la "U", veía un esfuerzo más, hoy no digo que los muchachos no se esfuercen pero si quisiera que se esfuercen más".

Comparando con lo que se vivía en sus tiempos, cuando debutó y fue haciéndose un nombre en Universitario de Deportes: "Porque algunas veces yo veo algunos equipos, algunos entrenamientos y hablo con algunos compañeros por teléfono. Pregunto por esto y siempre responden lo mismo: 'Nadie en los entrenamientos se queda, solo si hay un preparador físico que les pida un rato se quedan estirando y de ahí en 10 minutos están todos fuera, ni siquiera se quedan en el camerino a conversar'".

"Ahí es donde me pregunto ¿qué haces en todo el día?. No te lo digo yo, te lo dice cualquiera de mis ex compañeros, entrenábamos y nos botaban de la cancha por pesados debido a que nos quedábamos mucho tiempo. Entrenando era extenderlo una hora más, cuarenta y cinco minutos más".

Finalizando con un mensaje polémica, que puede sonar alto y sonante pero resulta muy sincero por parte de un 'hincha merengue': "Lo primero que tiene que pensar la "U" es ya sacarse el ego de encima, de sentirse el grande de toda la vida, hoy tu realidad te dice que eres de los peores. Eres de los peores y debes salvar el año, juega como si fueras el peor, mátate dentro del campo y en cada dividida debes pensar que te meten el gol".

EL DATO:

Piero Alva con Universitario de Deportes ganó 4 campeonatos nacionales: En 1998, 1999, 2000 y 2009.