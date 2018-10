Paolo Guerrero insiste en su inocencia pero el ‘Tigre’ lo ve tranca

Es hora de disparar... Qué tal, causitas. El mes morado arrancó con una noticia mala para nuestra pelotita. Le ratificaron la sanción al Depredador, quien hasta abril no podrá pisar las canchas y corre el riesgo de que el contrato con su nuevo club quede en veremos. El pelotero insiste en su inocencia, está en su derecho de pelar, pero el Tigre lo ve recontra tranca por eso ya analiza alternativas en el ataque para la próxima Copa América a jugarse en el país de la samba. ¡Ala mela! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita…

Al final de la Javier Prado andan con los pelos de punta porque un grupo de hinchas invadieron la práctica cansados de las derrotas de su primer equipo, que cumple una de las peores campañas de su historia. El punto fue San Nicolás, a quien ya no quieren en el banco y hasta plazo le dan para que se arranque. La cosa anda más fea que la Bocona de la tele antes de operarse y piden el regreso del Niño Terrible. ¡Ay mamitaaa!

El Ken se trajo a la patrona desde Charrolandia para el cierre de su campaña. La flaca no hizo mucha bulla con la visita de médico que realizó, sin embargo el ex pelotero difundió el videíto adonde se les ve juntitos repartiendo abachos y bechos a la gente de su portátil. ¡Y no va cher!

En el norte, el Pelucón está con roche, pues fue ampayado en el camarín de los árbitros en el entretiempo del partido entre su equipo y los churres. El DDT se palteó recontra feo cuando empezaron a grabarlo y no sabía adonde meter la cara. Al final ganó su equipo y los rivales han puesto el grito en el cielo, pues entienden que fue intimidar a los de negro y logró su objetivo. ¡Por la rexuxa!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!