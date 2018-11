Nicolás Córdova: "Nos pagan para poner o sacar jugadores" [VIDEO]

La derrota ante Ayacucho FC por 4-2 fue la gota que lleno el vaso más no lo rebasó. Nicolás Córdova - entrenador de Universitario de Deportes - aún tenía una bala por utilizar y era ante Sport Huancayo en Lima. Más allá de jugarse su permanencia en Ate, el dilema de la baja era un fantasma que empezaba a asfixiar la crema.

El panorama se mostró más gris con la presencia de la barra cuando fueron a "conversar" con el plantel. Se habló de peleas, riñas, amenazas. La situación se volvía insostenible e incluso - a través de las redes sociales - circulaba un sensible mensaje sobre la permanencia de Córdova y las consecuencias que ella conllevaba.

Pero la victoria ante los huancaínos marcó el hito de un nuevo camino. Córdova tomó la difícil decisión de dejar de lado a los históricos de la U: Raúl Fernández y Juan Manuel Vargas; para dar pase a jóvenes como Patrick Zubzuck y Brayan Velarde. Esa fue la clave para el remonte crema.

No obstante, en el caso singular del 'Loco', no fue convocado más desde la abrupta derrota en Ayacucho FC. Este panorama evidenció una molestia en el jugador de quién incluso, se rumoreó que era uno de los que incitó a la barra para que hagan presencia tras la derrota por 4-2. El entrenador chileno indicó que "eso no le consta y por lo tanto no puedo hablar por algo que no sé".

"Respecto a tener que sacar o poner jugadores, nosotros (el comando técnico) finalmente somos pagados para eso. Independiente de que Juan es un extraordinario jugador y un muchacho que se ha comportado de buena manera, nosotros evaluamos que en este momento de tan dificultad era mejor optar por otro y la capacidad de un entrenador tiene que ver con eso. En tomar decisiones", exclamó en entrevista para Tv Perú.

"Son muy pocos los jugadores y lo digo por experiencia porque yo también lo viví, que no les pasa nada porque quedan afuera, o son muy pocos los jugadores que son pro-equipo. Las decisiones se toman para bien o para mal. Porque al final si nosotros perdíamos los partidos claves seguramente nos teníamos que ir", detalló.