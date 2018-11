Leao Butrón: "Mi sueño será completo si logro el campeonato"

Wilmer Robles

Leao Butrón regala vigencia, aplausos y elogios tras sus actuaciones. A sus 41 calendarios, el capitán del hincha blanquiazul está por disputar la semifinal con Melgar, el rival que lo acogió en el 2013.

El 1 del equipo blanquiazul compartió con LÍBERO su sueño, el que espera hacerlo realidad al cerrar el 2018. “Mi sueño será completo si es que logro el campeonato nacional, el bicampeonato”.

¿Te imaginabas luchar con Alianza una semifinal?

Es una alegría y responsabilidad. Siempre soñé y estuve preparado para seguir en vigencia con Alianza. Los hinchas esperan cada vez más de mí, pero me siento bien en el día a día.

¿Siempre hay ansiedad, tensión, en la disputa por clasificar a una final del campeonato?

Sí, pues es una gran responsabilidad representar al equipo más grande del Perú. Siempre me preparo al máximo en cada partido, como lo fue desde mis inicios.

¿Qué opinas de los cuestionamientos al estilo de juego de Alianza con Pablo Bengoechea?

Guste o no, el equipo está luchando por el título. La razón se ve reflejada en los resultados. Somos los últimos campeones nacionales. Acá y en cualquier parte del mundo, siempre se recuerda al primero, no al segundo. ¿Acaso hablan bien del equipo que juega mejor, pero que no logra ser campeón? Respeto las opiniones, pero estamos por jugar las semifinales para llegar a la final con Cristal.

Melgar ha sido un rival duro de vencer en el año...

Sí, en los dos partidos no le hemos podido ganar, pero ya no podemos hacer nada. Hay que pensar en las semifinales. Melgar es el equipo que mejor se ha reforzado en el Clausura. Tiene grande jugadores, un plantel muy amplio; sin embargo, Alianza está preparado para superar cualquier tipo de dificultad.

¿Eres de estudiar a los atacantes rivales?

Siempre lo hice, ahora más con la tecnología, las redes sociales, vídeos. Tienen a Cuesta, “Canchita” Gonzáles, Joel Sánchez, Nilson Loyola, jugadores que suman experiencia, han estado en selección, disputado títulos. Por algo están en las semifinales. Las cosas se definirán dentro del campo.

¿Guardas recuerdos de Melgar?

En el 2016 casi regreso. Hay una buena relación con ellos, que traspasa el tema deportivo. Hoy me debo a Alianza, equipo del que soy hincha, y donde juego por llegar a la final.

El aliento del hincha en Matute será vital...

Los hinchas no dejan de alentar, más ahora en la semifinal. Es importante su aliento desde tribuna, no solo es cuando a uno le va bien, sino también cuando fallamos. A estadio lleno, en Matute, será más motivante de recibir a Melgar.

No hay goles de diferencia, así que es ganar en Matute y Arequipa o buscar un empate...

El grupo está mentalizado en sacar adelante los 180 minutos en juego.