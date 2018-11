Gustavo Dulanto habló sobre su futuro: "Me gustaría ir a un equipo de la capital"

Universitario de Deportes y Alianza Lima no volverán a jugar un clásico en el campo en este 2018, pero sí en el mercado. Los eternos rivales comparten dos mismos objetivos para el 2019: el delantero argentino Danilo Carando y Gustavo Dulanto.

El defensa peruano ya estuvo en la órbita de Alianza Lima a comienzos de año y ahora vuelve a sonar en el club blanquiazul, tal como reveló LÍBERO. Sin embargo, el club de sus amores, Universitario, también lo quiere de vuelta y ahora la pelota está en su cancha.

En una entrevista con 'En El Medio', el futbolista de 23 años reveló su deseo de volver a jugar en Lima. "Yo estoy tranquilo acá en Garcilaso. Igual me gustaría ir a un equipo de la capital porque hay más vitrina. Lo que siempre uno busca y quiere es, sin dudas, estar en la Selección Peruana. Pero, bueno, con el trabajo y paciencia todo se da", afirmó.

Consultado si Ricardo Gareca y su comando técnico se han contactado con él, el defensa de Real Garcilaso indicó: "Después de la lista preliminar me mandaron a llamar para hablar con él. Antes del clásico del 2015 que perdimos 1-0 contra Alianza Lima. Luego de eso no he vuelto a tener una cercanía con ellos".

Gustavo Dulanto es un central con gol. En 33 partidos con Real Garcilaso en el 2018, ha anotado 3 tantos, una cifra importante pero inferior a la del 2017 con UTC: 7 anotaciones en 41 duelos.

EL DATO:

Gustavo Dulanto debutó con Universitario en el 2015, de la mano de Luis Fernando Suárez.