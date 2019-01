Barra "La Blanquirroja" reclama por prohibición en estadio de EE.UU. para partido de la Selección Peruana

Se acerca la Copa América de Brasil y la Selección Peruana disputará diferentes amistosos para llegar entonados. Así, el plantel de Ricardo Gareca disputará dos amistosos en Estados Unidos en marzo, aunque una prohibición para uno de estos ha generado un impase para la hinchada 'Bicolor'.

Los integrantes de "La Blanquirroja", barra oficial de Perú, se hará presente en el Red Bull Arena de Nueva Jersey para el amistoso de marzo, pero alzó la voz ante una prohibición que consideran injusta.

La preocupación comenzó a internarse en el colectivo de aficionados dado que se ha prohibido el ingreso de instrumentos en el estadio Rell Bull para los cotejos de preparación.

En diálogo con uno de los fundadores de "La Blanquirroja", expresó: "En marzo Péru juega en New Jersey y estamos viajando allá pata alentar a la Selección. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente el estadio Red Bull no permite entrar instrumentos, la verdad no se por qué".

"Tenemos muchos instrumentos y sería excelente poder armar la fiesta en el Red Bull Arena", indicaron.

Asimismo, comentaron que se están juntando varias personas de distintos estados para formar un grupo y unirse a la barra generando el jolgorio colectivo.

"Pero, imagínate la gente siempre que juega la Selección Peruana quiere armar la mejor fiesta ya que no jugamos todos los días", enfatizó.

EL DATO:

La Selección Peruana jugará el viernes 22 de marzo en el estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey frente a Paraguay.