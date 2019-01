Daniel Ahmed tras la eliminación de Perú en el Sudamericano: "Yo soy formador, no analizo resultados"

Daniel Ahmed es el técnico que estuvo más cerca de llevarnos a un Mundial en la categoría Sub-20 en el año 2013. Aquel Sudamericano, en donde aparecieron Cristian Benavente, Yordy Reyna, Miguel Araujo, Renato Tapia, entre otros.

Esa generación, que tenía grandes individualidades, fue aprovechada por el 'Turco', quién impuso un juego ofensivo y agresivo. Ese estilo nos llevó a eliminar a Brasil y a soñar con la clasificación en el hexagonal final.

No obstante, ello no ocurrió y se creía que esta nueva generación sería la revancha de Ahmed tras 6 años de ausencia en la dirección de un combinado nacional, pero la realidad volvió a golpearnos.

La individualidad mostrada por Marcos López en Sporting Cristal, que terminó con el título bajopontino, permitía la ilusión en ofensiva, zona donde estaba acompañado por Fernando Pacheco, Oslimg Mora, Sebastián Gonzáles, Christopher Olivares.

"Sobre el trabajo del equipo siento que no se cumplió el objetivo de pasar de fase, pero siento que profesionalmente el grupo trabajó al máximo", expresó el estratega de la Sub-20 tras la caída ante Argentina.

"La efectividad nos falló, en algún momento para defender y definir el partido. Es difícil digerir un resultado como el de hoy. El jugador empezó tibio con Uruguay, mejoró con Paraguay; pero con Ecuador y Argentina mostró actitud, pese a que no se dio el resultado", agregó.

Ahmed es indicado como el principal responsable de la pronta eliminación de la 'Bicolor'. No obstante, el ex estratega de Sporting Cristal resaltó la evolución de sus dirigidos. "Yo soy formador, no analizo resultados. Evalúo los procesos más allá del resultado que se puedan dar, yo siento que este equipo ha mejorado mucho y los jugadores han evolucionado", expresó.