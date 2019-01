Leao Butrón: "Juegue Pedro Gallese o yo, lo importante es Alianza y jugar bien" [VIDEO]

Leao Butrón se vio con muchos cariños y amores después de pararse nuevamente bajo los parantes de su arco en Matute, el futbolista hoy más querido por el pueblo 'blanquiazul' se mostró como tal y se preparó después del cotejo ante Barcelona SC para declarar algunas cosas correspondientes a su actualidad, pensamientos después del debut y lo que le espera para pelear el puesto con Pedro Gallese.

La relación con Pedro Gallese aunque a muchas personas les cueste entender, es prácticamente un padre o hermano mayor de 'Piero'. Por ello precisó que la institución ganó mucho con su contratación: "Yo te digo, es imposible que un equipo que aspira a cosas importantes en dos campeonatos, quizás tres por el intermedio, no trate de reforzarse todas sus líneas con buenos jugadores. Yo decir lo que es Pedro Gallese es repetitivo, él es un crack y él sabe bien porque lo hemos conversado".

Además, 'San Leao' como lo llaman sus hinchas en redes sociales y las calles del Perú, contó que tuvo una charla previa con Pedro Gallese antes de que fiche por Alianza Lima: "Compadre, cuando te toque tapar si llegas a cerrar en Alianza, ahí voy a estar yo para apoyarte siempre, cuando me toque a mi espero lo mismo de ti, porque no creo que sea más importante ni Pedro ni yo, lo importante es quien juegue lo haga bien para el equipo, no importa si es él o soy yo, así de simple".

Señalando también que con la confirmación de su llegada, ya han estado compartiendo días como compañeros y hasta cuarto como concentrados previo al duelo de 'La Noche Blanquiazul': "Antes que saliera en las noticias, yo conversé con Piero (Pedro Gallese), me llamó y me comentó que había un interés de Alianza. Yo estaba de viaje y le dije lo que estoy comentando. La estamos pasando muy bien, ayer concentramos previo al partido y fue espectacular".

Finalmente, uno de los capitanes en Alianza Lima sostuvo que le gustó mucho nuevamente sentirse importante para el hincha de Alianza Lima, sintiéndose como un niño con juguete nuevo al sentir que los gritos llevaban su nombre: "Necesitaba una ovación como la que dio la gente ayer, estoy muy contento por las muestras de cariño, todo muy bien pero no podría ir y agarrar la pelota para el penal, nica la hago". Todo esto lo contó entre risas mientras charlaba con Fox Sports Radio Perú.

EL DATO:

Leao Butrón firmó por una temporada más (todo el 2019) en Alianza Lima.