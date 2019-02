Kevin Quevedo: "Estoy enfocado en Alianza y pensando hacer una buena Copa Libertadores" [VIDEO]

Kevin Quevedo está a full con su trabajo precompetitivo para esta temporada, porque Alianza Lima depende de su talento y el futbolista que en su momento jugó para Universitario de Deportes, tiene planificado 'romperla' tanto en la complicada Copa Libertadores 2019 como también el torneo local, rebautizado como Liga 1.

Hoy en conferencia de prensa Kevin Quevedo aprovechó para reafirmar su compromiso con Alianza Lima, destacando que si se enteró por el interés que tuvo Barcelona de Ecuador tras su accionar frente a ellos en Guayaquil y también en nuestra capital cuando se dio 'La Noche Blanquiazul 2019'.

"Ahora solo estoy enfocado en Alianza Lima y pensando hacer una buena Copa Libertadores con el equipo. No me han comentado nada sobre el interés del Barcelona de Ecuador, solo por redes me enteré de lo que se estaba hablando", mencionó el extremo que viene levantando su nivel desde la temporada pasada.

Con esto cierra la puerta a una posible salida al exterior, dentro de esa decisión según se pudo conocer, está la opinión de Miguel Ángel Russo, quien lo tiene muy bien cuidado, motivándolo en cada entrenamiento para sacar lo mejor del aún joven futbolista. Alianza Lima tiene por lo menos, una temporada más a Kevin Quevedo.

EL DATO:

Kevin Quevedo se condecoró como campeón nacional con Alianza Lima en la temporada 2017, junto a Pablo Bengoechea.