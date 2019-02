Carlos "Kukin" Flores: "El peor error de mi vida es haber estado con gente que no debí" [VIDEO]

El comportamiento de Carlos "Kukin" Flores era inusual. Haber nacido en el corazón del Callao le dio esa 'picardía' necesaria para poder destacar en el fútbol peruano: el club de sus amores, Sport Boys, le dio la oportunidad de ganarse un nombre y así lo hizo.

Pero así como vivió grandes momentos, también sintió duras caídas y él lo resumió así. "Cuando he andado por mal camino, Dios me metió mi latigazo". Así de fervoroso y honesto fue "Kukin". "Es que yo soy la fama, soy aquel que la gente reclama, pero nadie me puede comprender", fueron las tres últimas frases que acuñó.

"En Alianza Lima me dirigió Jorge Luis Pinto y era un personaje. Un día me dijo: "Tú me concentras dos días antes". Yo le dije ¿qué pasa, 'profe'? (risas) Sino no juegas el domingo. En unas de esas concentraciones cené a las 7, salgo a las 8 para dar una vuelta al Estadio de Matute y en la puerta habían perros. Ya no pude salir", reveló en unas de las anécdotas que tocó vivir como jugador.

César Gonzáles es uno de los entrenadores que más cerca estuvo de "Kukin" en las buenas y malas. Incluso, cuando ya estaba en el retiro y acudió a un programa reality, Flores decidió que "Chalaca" lo acompañe. "'Chalaca' es mi padre futbolístico", declaró en entrevista a Teledeportes.

"Soy uno de los jugadores emblemáticos de Sport Boys y eso lo recuerda la hinchada. Algún día, cuando me toque partir, posiblemente mi rostro aparezca en estos murales, pero el único ídolo es Dios. Yo soy muy agradecido al Señor (por el accidente que tuvo), siento que me ilumina pero cuando me he ido por un mal camino, me ha dado mi 'latigazo'", enfatizó.