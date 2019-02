El sueño que Kukin Flores no pudo cumplir con la camiseta del Sport Boys [VIDEO]

Con una ingrata e infortunada noticia iniciamos el domingo 17 de febrero. Carlos 'Kukin' Flores fue hallado sin vida en su domicilio ubicado en el distrito de San Miguel. El ex mediocampista de Sport Boys, según el parte policial, sufrió un colapso nervioso, el cual no pudo ser controlado a pesar de ser asistido por un cuerpo médico, luego de haber recibido el llamado su pareja.

Lamentablemente, 'Kukin' partió hacia la eternidad, pero nos dejó un gran legado para quienes pudimos vivir con su juego dentro del gramado. Sus excelentes temporadas lo llevó a jugar por los dos grandes del fútbol nacional: Alianza Lima y Universitario de Deportes; sin embargo, le profesó amor eterno a la rosada, a la de su querido Sport Boys.

En una de las últimas entrevistas que pudo brindar a la prensa, Carlos 'Kukin' Flores reveló su máximo deseo antes de colgar los 'botines': jugar una temporada completa con Sport Boys y despedirse a estadio lleno en el Miguel Grau del Callao jugando un Sport Boys vs Alianza Lima o Universitario de Deportes.

"Quisiera retirarme en el Boys, pero jugando bien. Retirarme no como salí. Botándome. La manera de cómo salí del Boys fue fea. Me gustaría retirarme jugando al fútbol. Por ahí los primeros seis meses o todo el año. Me gustaría un Miguel Grau lleno con un Boys-U o Boys-Alianza. Me gustaría eso", indicó en aquella ocasión. Descansa en paz, crack.