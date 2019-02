Rainer Torres sobre Chemo del Solar: “Me llega que haya dejado tan mal a Universitario” [FOTO]

Rainer Torres, ex volante de Universitario, se sometió a una divertida ronda de preguntas en su cuenta oficial de Instagram donde dejó varios firmados e incluso se animó a contar que el cuadro crema aún mantiene una deuda con el que asciende hasta en ocho meses.

“¡8 meses! Una buena pregunta sería ¿Y la deuda pa cuando?” , fue la irónica respuesta de el ex jugador de Universitario al ser consultado si tenía una deuda con el club crema. Por otro lado, también no dudó en pegarle a Chemo del Solar por quien fue dirigido en Sporting Cristal.

“Más me llega que haya dejado a Universitario tan mal”, fue la contundente respuesta de Rainer Torres. Además, en otra pregunta en su cuenta de Instagram, volvió a señalar a Chemo del Solar y Óscar Ibáñez como los responsables de su salida del cuadro crema.

“Nadie. Solo que Chemo e Ibáñez no querían que se parte del plantel del 2015. Yo quería seguir jugando y ellos querían que me retire, afirmó. Cabe señalar, que Rainer Torres y Chemo Del Solar no han tenido una buena relación en los últimos años tras la salida del primero del cuadro crema.

EL DATO

Rainer Torres fue campeón del fútbol peruano con Sporting Cristal en el 2005, con Universitario en el 2009 y 2013 y en el 2015 con Melgar de Arequipa.