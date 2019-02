¡Sin Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán! Este es el once más valorizado de la Selección Peruana [FOTO]

Noé Yactayo



Talento de sobra. Tras el cierre del mercado de fichajes que se dieron en las mejores ligas del mundo, el portal alemán Transfermarkt actualizó la data de los valores y los costos de todos los futbolistas que aparecen en su registro. Los integrantes de la Selección Peruana no fueron ajenos a estos cambios y -en su mayoría- evolucionaron positivamente en la calidad de precios.



En base a esto, el citado sitio web elaboró un once especial de La Blanquirroja -y otras selecciones- donde solo figuran los jugadores mejor cotizados de la actualidad, con algunas sorpresas como la ausencia de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, dos icónicos atacantes del “equipos de todos”.



Cabe precisar que para la elaboración de esta oncena, este portal no hizo una medición en cuanto a la calidad que ofrecen en el campo.



Solo se tomó el valor que tienen en el mercado tras fichar por otros clubes, pero tampoco se aleja mucho de la realidad, pues bien podría ser la formación que lleve Ricardo Gareca a la Copa América.



Transfermarkt precisa que la cotización de esta alineación (4-2-3-1) alcanza los US$ 44,9 millones y tiene a los siguientes futbolistas: Pedro Gallese (US$ 1,7 mill.); Luis Advíncula (US$ 3,3 mill.), Renato Tapia (US$ 3,3 mill.), Luis Abram (US$ 1,1 mill.), Miguel Trauco (US$ 1,9 mill.); Yoshimar Yotún (US$ 3,3 mill.), Pedro Aquino (US$ 1,7 mill.), André Carrillo (US$ 6,7 mill.), Cristian Benavente (US$ 6,2 mill.), Christian Cueva (US$ 6,7 mill.); y Raúl Ruidíaz (US$ 5,6 mill.) .

Según esta web, “Aladino” y la “Culebra” son los futbolistas peruanos más costosos: ambos valen US$ 6,7 millones.

Compadres ausentes

Para el portal Transfermarkt, el goleador histórico de la Sleección, Paolo Guerrero, no se encuentra en su once especial de los futbolistas nacionales mejor valorizados. Su valor de mercado es de 3 millones de dólares. Un caso similar al de su "compadre", Jefferson Farfán, que vale 2,2 millones de dólares.