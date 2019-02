Víctor Hugo Carrillo aclara supuesto hinchaje por Alianza Lima

Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a reditar la final del Descentralizado 2018 el próximo domingo en el Estadio Nacional en el duelo más interesante de la fecha 2 de la Liga 1 Movistar.

La otra curiosidad será que el mismo árbitro de la segunda final será el que impartirá justicia en el partido del domingo. Hablamos de Víctor Hugo Carrillo, un árbitro señalado como hincha de Alianza Lima según algunos hinchas.

En la previa del Alianza Lima vs Sporting Cristal, Carrillo dejó en claro que sus actuaciones desmienten aquellos rumores. "En la final del 2018 se dieron cuenta que no soy hincha de nadie. Hace 24 que estoy en el arbitraje y a estas alturas solo soy hincha del arbitraje peruano. Definitivamente no soy hincha de Alianza Lima", afirmó.

A su vez, Víctor Hugo Carrillo no fue ajeno a los constantes errores arbitrales en este inicio de la Liga 1. "Son cosas que lamentablemente se dieron y que no se puede ocultar, ahora para partido de esta magnitud hay que salir a tratar de que las cosas salgan bien", aseguró.

En su historial, Víctor Hugo Carrillo ha dirigido 7 clásicos entre Alianza Lima y Sporting Cristal con un saldo a favor para el club íntimo: tres triunfos para los primeros, tres empates y dos triunfos rimenses.

EL DATO:

Alianza Lima y Sporting Cristal arrancaron con un triunfo en la Liga 1: 3-0 a Sport Boys y 2-0 a Sport Huancayo, respectivamente.