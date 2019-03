Christian Ramos: “Me sentí maltratado por la manera en cómo se dio mi salida del Al Nassr”

Christian Ramos se encuentra expectante por el debut de Melgar en fase de grupos de la Copa Libertadores este martes ante San Lorenzo en el Estadio de la UNSA. Sin embargo, el central nacional aún señaló haberse sentido maltratado por la manera en cómo se dio su salida del Al Nassr.

En una reciente entrevista con el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP, el defensa de la Selección Peruana afirmó que no le gustó para nada la forma en cómo manejaron los dirigentes su salida del club árabe.

“La verdad que me sentí decepcionado, los dirigentes ni el entrenador me supieron dar respuesta del por que se dio mi salida y solo atinaron a comprar a otro central. Supuestamente después de junio tengo que regresar a Arabia, pero después de lo que me ha pasado he aprendido que el fútbol es muy cambiante y mi futuro es incierto”, señaló el central de la Selección Peruana.

Pasando la página, Christian Ramos ya piensa en el debut de Melgar y afirmó que su presencia ante San Lorenzo solo depende del entrenador Jorge Pautasso: "Hablé con el profe y me dijo que, si estaba habilitado, podía ser considerado dentro de la lista para el partido ante San Lorenzo. La Copa Libertadores es un torneo que me ilusiona, es un reto para los peruanos porque no venimos bien en certámenes internacionales a nivel de equipos. Seguro podría ser un riesgo que debute tan rápido pero yo deseo jugar, uno juega al fútbol porque le gusta los riesgos y retos".

Christian Ramos tiene la gran chance de ser parte de la convocatoria de Melgar ante San Lorenzo por la baja confirmada de John Narváez quien tiene una lesión en el brazo que lo alejará de las canchas por algunos días.