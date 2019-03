Miguel Ángel Russo sobre la maduración de Kevin Quevedo: "Se está haciendo hombre" [VIDEO]

El entrenador de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, expresó su alegría por el buen rendimiento que viene sosteniendo el extremo íntimo, Kevin Quevedo, en la presente temporada: el futbolista de 22 años anotó su primer doblete en el 2019 y permitió la victoria sobre la Academia Cantolao.

"Yo creo que él (Kevin Quevedo) va creciendo. Se va haciendo hombre, se va haciendo grande, tiene compañeros que lo apoyan, nosotros que lo ayudamos y bienvenido sea, porque mientras más gol tengamos más fácil van a ser las cosas", indicó el entrenador argentino tras la victoria por 2-1 ante el 'Delfín'.

"El delantero convive con el gol permanentemente. Tenemos que lograr, lo que es más difícil, tener una paridad. Lo que estoy pidiendo cuesta porque normalmente le pasa a la mayoría de los equipos: no quiero desniveles. No voy a jugar solo con once nada más. No quiero expulsados como la otra vez le pasó a Cruzado, no queremos. Necesitamos de todos, convencidos de lo que se quiere y busca", agregó.

El buen arranque de Quevedo ha generado que iguale la misma cantidad de goles que el año pasado. De la mano con Pablo Bengoechea, el extremo, en 38 partidos, anotó 4 goles y brindó 5 asistencias; ahora con Miguel Ángel Russo, en tan solo 4 partidos, ya tiene 4 tantos y una asistencia, es decir, tiene un gran margen para superar lo desarrollado el año pasado.